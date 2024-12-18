ФСБ показала кадры допроса задержанного за убийство Кириллова

Видео: ЦОС ФСБ

ФСБ России опубликовала кадры допроса 29-летнего гражданина Узбекистана, задержанного по подозрению в совершении теракта, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Информацию передает РИА Новости

На видео мужчина признался, что приехал в Москву по заданию спецслужб Украины и затем купил самокат.

"Через несколько месяцев приехали вещи для бомбы. Я их тоже принял, потом все приготовили и поставили рядом с домом (где жил Кириллов. – Прим. ред.)", – заявил задержанный на допросе.

По его словам, когда Кириллов вышел из дома, задержанный нажал кнопку. Злоумышленник также объяснил, что совершил теракт из-за обещанных ему спецслужбами Украины 100 тысяч долларов, а также паспорта одной из европейских стран.

При этом агентство, проанализировав соцсети и сопоставив видеозапись от Федеральной службы безопасности России, выяснило, что задержанным является Ахмад Курбанов. Так, в профиле мужчины на двух фотографиях совпадают родинки на лице, которые заметны и на кадрах, опубликованных ФСБ РФ.

Утром 17 декабря у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. В результате погибли Кириллов и его помощник Поликарпов. Следователями было возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов.

СМИ предполагали, что к произошедшему причастны спецслужбы Украины. В американском государственном департаменте рассказали, что не имеют отношения к теракту в Москве, из-за которого погиб Кириллов. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это заявление смехотворным, напомнив, что Вашингтон ранее не осудил ни одного теракта или убийства, совершенного Украиной.

18 декабря стало известно о задержании 29-летнего гражданина Узбекистана, подозреваемого в совершении теракта, в результате которого погибли Кириллов и Поликарпов. При этом в пресс-службе МВД Узбекистана заявили, что пока не обладают сведениями о задержании мужчины.

