Захарова высказалась о заказчике убийства начальника войск РХБЗ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не сомневается, кто был исполнителем и заказчиком убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова. Об этом она заявила в интервью радио Sputnik.

Дипломат уверена, что следствие установит все детали произошедшего.

Накануне Захарова назвала смехотворным заявление США о непричастности к убийству Кириллова. Она обратила внимание, что о своей псевдонепричастности заявляют те, кто создал киевский режим, спонсирует его, дает деньги и бесконтрольно поставляет оружие.

Утром 17 декабря у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. В результате погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

Выяснилось, что взрывное устройство установили в самокат, который находился рядом с подъездом жилого дома. Следователями возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов.

В американском государственном департаменте рассказали, что не имеют отношения к теракту в Москве, из-за которого погиб Кириллов. В это же время в ООН не стали осуждать теракт и призвали все стороны воздержаться от действий, которые могли бы способствовать дальнейшей эскалации.