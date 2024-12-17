Захарова назвала смехотворным заявление США о непричастности к убийству Кириллова

Фото: телеграм-канал "Следком"

Заявление США о непричастности к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова смехотворно, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Смешно слушать, как заявляют о своей псевдонепричастности те, кто создал киевский режим, спонсирует его, дает деньги и бесконтрольно поставляет оружие", – заявила Захарова в беседе с РИА Новости.

В качестве доказательства представитель министерства заметила, что Вашингтон ранее не осудил ни одного теракта или убийства, совершенного Украиной.

Ранее в американском государственном департаменте рассказали, что не имеют отношения к теракту в Москве, из-за которого погиб Кириллов. В это же время в ООН не стали осуждать теракт и призвали все стороны воздержаться от действий, которые могли бы способствовать дальнейшей эскалации.

Утром 17 декабря у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. В результате погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

Выяснилось, что террористы установили взрывное устройство в самокат, который находился рядом с подъездом жилого дома. Следователями возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов.

