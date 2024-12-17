ООН не стала осуждать теракт в отношении генерала Кириллова

Фото: телеграм-канал "Следком"

Организация объединенных наций (ООН) не стала осуждать теракт в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика.

"Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности", – сказал он.

Кроме того, AFP со ссылкой на американского чиновника пишет, что США не знали и не оказывали свою поддержку для убийства генерала.

Россия при этом намерена поднять вопрос о произошедшем теракте в ходе заседания Совбеза ООН, которое состоится 20 декабря. По словам первого заместителя постпреда России при организации Дмитрия Полянского, преступники должны понести наказание и столкнуться с осуждением международного сообщества.

Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли утром 17 декабря из-за взорвавшегося взрывного устройства. Трагедия произшла возле дома на Рязанском проспекте столицы.

Взрывчатка была установлена в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Было возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов.

