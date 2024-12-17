ТАСС: камера, через которую наблюдали за Кирилловым, была установлена в каршеринге

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Камера, при помощи которой велось наблюдение за начальником войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России (ВС РФ), генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым, была установлена в машине каршеринга. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник издания уверен, что авто с видеокамерой было припарковано возле подъезда дома генерала, где произошел взрыв. Следователи уже изъяли из каршеринга предметы, которые могут представлять значение для следствия.

По информации телеграм-каналов, арендатора машины уже установили, его в ближайшее время допросят. Предполагается, что участники подрыва могли не знать о пособниках, чтобы не спугнуть друг друга.

Взрыв у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве раздался утром 17 декабря. В результате погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

Выяснилось, что взрывное устройство (ВУ) было установлено в самокат, который находился рядом с подъездом. Его мощность составила 200–300 граммов тротила. ВУ, по версии СМИ, привели в действие дистанционно.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, согласно статьям о теракте, убийстве, а также о незаконном обороте оружия и боеприпасов. По версии зарубежных СМИ, к теракту могут быть причастны украинские спецслужбы.

