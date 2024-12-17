Медведев пообещал возмездие Киеву после гибели генерала Кириллова

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал настоящим патриотом России начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который погиб в результате теракта.

Политик выразил искренние соболезнования коллегам и родственникам погибшего, добавив, что разделяет боль и скорбь близких Кириллова.

"Игорь Анатольевич был военачальником, беззаветно преданным своему долгу и присяге. Хорошо знал его как блестящего профессионала, надежного, порядочного и ответственного человека. Стойкости вам и душевных сил в этот тяжелый час", – отметил зампред Совбеза РФ в телеграмме, передает ТАСС.

Медведев также назвал случившееся "агонией бандеровского режима", который пытается оправдаться перед Западом за отсутствие успеха на поле боя, а также продлить "войну и смерть".

"Осознавая неизбежность своего военного разгрома, наносит трусливые и подлые удары в мирных городах", – добавил политик.

Однако он предупредил, что высшее военно-политическое руководство Украины ответит за смерть Кириллова. Зампред Совбеза РФ также заявил, что попытки запугать россиян или остановить наступление ВС РФ в зоне СВО обречены на провал.

Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва, который произошел на первом этаже жилого дома на Рязанском проспекте. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве, а также о незаконном обороте оружия и боеприпасов.

По версии следствия, взрывчатое устройство, которое привело к гибели генерала, было установлено в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. При этом, как сообщили СМИ, взрывчатку привели в действие дистанционно. По версии журналистов, спецслужбы Украины провели операцию по устранению Кириллова.

Главе СКР Александру Бастрыкину уже доложили о проведенных следственных мероприятиях и установленных обстоятельствах. Тот, в свою очередь, дал ряд поручений и поставил ход расследования дела на контроль в центральном аппарате ведомства.

