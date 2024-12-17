ТАСС: взрывное устройство на месте гибели Кириллова было приведено в действие дистанционно

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Взрывное устройство, которое было заложено в самокат рядом с жилым домом начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, было приведено в действие дистанционно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"Взрывное устройство было сконструировано так, чтобы взрыв был направленным. Взрывная волна была направлена от подъезда, из которого вышел Кириллов", – рассказал собеседник агентства.

Взрыв раздался на первом этаже жилого дома ранним утром 17 декабря. В результате погибли Кириллов и его помощник.

По факту убийства двух военнослужащих возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы.

При этом ход и результаты расследования данного дела взяла на контроль столичная прокуратура. На месте работу правоохранительных органов координирует прокурор Юго-Восточного административного округа Борис Григорьев.