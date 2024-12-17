17 декабря, 09:47Происшествия
Захарова заявила, что генерал Кириллов много лет разоблачал преступления НАТО
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов много лет системно разоблачал преступления НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.
"Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери", – отметила дипломат, добавив, что к его разоблачениям относится и деятельность американских биолабораторий на территории Украины.
Захарова также подчеркнула, что генерал работал бесстрашно.
Кириллов погиб при взрыве на первом этаже жилого дома на Рязанском проспекте в Москве утром 17 декабря. В результате происшествия также умер его помощник. По данным следствия, взрывное устройство было заложено в самокат у подъезда дома.
Как писали СМИ, мощность взрывного устройства оказалась близка к 300 граммам тротила. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух военнослужащих. Кроме того, ход и результаты расследования дела взяла на контроль столичная прокуратура.
Взрыв произошел на Рязанском проспекте в Москве