Захарова заявила, что генерал Кириллов много лет разоблачал преступления НАТО

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов много лет системно разоблачал преступления НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери", – отметила дипломат, добавив, что к его разоблачениям относится и деятельность американских биолабораторий на территории Украины.

Захарова также подчеркнула, что генерал работал бесстрашно.

Кириллов погиб при взрыве на первом этаже жилого дома на Рязанском проспекте в Москве утром 17 декабря. В результате происшествия также умер его помощник. По данным следствия, взрывное устройство было заложено в самокат у подъезда дома.

Как писали СМИ, мощность взрывного устройства оказалась близка к 300 граммам тротила. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух военнослужащих. Кроме того, ход и результаты расследования дела взяла на контроль столичная прокуратура.

