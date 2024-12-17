ТАСС: взрыв произошел во дворе дома на Рязанском проспекте в Москве

Фото: телеграм-канал SHOT

Взрыв произошел в жилом доме на Рязанском проспекте в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным службы, что звуки взрыва раздались на первом этаже дома 2/1 на Рязанском проспекте. Предварительно установлено, что погибли два человека. Подробности инцидента устанавливаются.

Ранее взрыв и пожар произошли в производственно-складском здании в Подмосковье. Свидетели происшествия сообщали, что внутри обрушенного здания могли находиться три человека.

В ликвидации огня участвовали 24 спасателя и 7 единиц техники. Пожар локализовали, открытое горение ликвидировали.

Причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с пиротехникой, писали СМИ со ссылкой на правоохранителей. Сейчас расследуется уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.