Жители домов в Москве, где погиб генерал-лейтенант Кириллов, рассказали о ЧП

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Жительница одного из домов на Рязанском проспекте в Москве, где погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, рассказала, что громкий взрыв был слышен чуть позже 6 утра.

"Дом содрогнулся. Я думала, что что-то произошло на парковке, может, подземной. Было очень страшно", – поделилась женщина в беседе с газетой "Известия".

В свою очередь, жильцы дома, у которого и произошел взрыв, заявили телеканалу "360" о нулевой охране в ЖК.

"Фактически охраны нет, ходят подобия охранников. Видеокамеры не настроены и не подключены, в подсобных помещениях живут мигранты. УК, вероятно, сдает арестованные и непроданные кладовки застройщика для проживания", – рассказали местные жители, добавив, что взрыв слышал весь район.

По их словам, въезд на подземную парковку комплекса никак не контролировался, а жалобы в управляющую компанию ни к чему не привели.

Кириллов погиб при взрыве на первом этаже жилого дома на Рязанском проспекте утром 17 декабря. В результате происшествия также умер его помощник.

По данным следствия, взрывное устройство было заложено в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Как писали СМИ, его мощность оказалась близка к 300 граммам тротила.

По факту произошедшего было заведено уголовное дело. Позже стало известно, что следователи расследуют дело по статьям о теракте, убийстве, а также о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Ход и результаты расследования дела взяла на контроль столичная прокуратура.