Сенатор Косачев: убийцы начальника войск РХБЗ Кириллова будут наказаны

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Убийцы начальника войск РХБЗ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова будут наказаны. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на вице-спикера Совфеда Константина Косачева.

Сенатор рассказал, что он тесно взаимодействовал с погибшим в рамках парламентского расследования работы американских биолабораторий на Украине. Кириллов оказал комиссии Совфеда профессиональную, экспертную и аналитическую мощь, а также продемонстрировал порядочность, внимательность и стрессоустойчивость, отметил Косачев.

"Соболезнования семьям погибших. Убийцы будут наказаны. Вне всякого сомнения и без пощады", – сказал он.

В свою очередь, депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT указал, что наказание для совершивших это преступление обязательно последует. Он подчеркнул, что на сегодняшний день Россия столкнулась с беспринципным врагом, для которого терроризм стал одним из основных методов деятельности.

Кириллов погиб при взрыве на первом этаже жилого дома на Рязанском проспекте в Москве утром 17 декабря. В результате происшествия также умер его помощник.

По данным следствия, взрывное устройство было заложено в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Как указали СМИ, его мощность оказалась близка к 300 граммам тротила.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Кроме того, ход и результаты расследования дела взяла на контроль столичная прокуратура.

