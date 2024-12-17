Reuters: спецслужбы Украины провели операцию по устранению генерал-лейтенанта Кириллова

Фото: телеграм-канал "Следком"

Спецслужбы Украины провели операцию, в результате которой был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в украинской службе безопасности.

Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва, который произошел на первом этаже жилого дома на Рязанском проспекте. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве, а также о незаконном обороте оружия и боеприпасов.

По версии следствия, взрывчатое устройство, которое привело к гибели генерала, было установлено в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. При этом, как сообщили СМИ, взрывчатку привели в действие дистанционно.

Главе СКР Александру Бастрыкину уже доложили о проведенных следственных мероприятиях и установленных обстоятельствах. Тот, в свою очередь, дал ряд поручений и поставил ход расследования дела на контроль в центральном аппарате ведомства.

