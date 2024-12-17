Следственный комитет опубликовал кадры с места убийства начальника войск РХБЗ Кириллова

Следственный комитет России представил кадры с места убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Взрыв произошел утром 17 декабря на первом этаже жилого дома, расположенного на Рязанском проспекте в Москве. В результате погибли Кириллов и его помощник. В связи с этим было возбуждено уголовное дело. СК расследует данное дело по статьям о теракте, убийстве, а также о незаконном обороте оружия и боеприпасов.

По версии следствия, устройство, которое взорвалось и привело к гибели Кириллова, было установлено в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. При этом, как сообщили СМИ, взрывчатку привели в действие дистанционно.

Между тем депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик указал, что наказание для убийц начальника войск РХБЗ обязательно последует. Он подчеркнул, что на сегодняшний день Россия столкнулась с беспринципным врагом, для которого терроризм стал одним из основных методов деятельности.