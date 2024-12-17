Мирошник: доказательства Кириллова оказались слишком болезненными и угрожающими

Фото: 123RF/czdistagon

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник считает, что начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова могли устранить из-за доказательств, которые он озвучивал о преступных действиях Украины. Такое предположение дипломат выдвинул в своем телеграм-канале. Об этом сообщает "Газета.ру".

Он отметил, что для "кого-то" доказательства, которые называл генерал, были "слишком болезненным и угрожающим".

Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва, который произошел в жилом доме на Рязанском проспекте. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве, а также о незаконном обороте оружия и боеприпасов.

По версии следствия, взрывчатое устройство было установлено в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. При этом, как сообщили СМИ, взрывчатку, мощность которой оказалась близка к 300 граммам тротила, привели в действие дистанционно. По версии журналистов, к этому происшествию причастны спецслужбы Украины.

Главе СКР Александру Бастрыкину уже доложили о проведенных следственных мероприятиях и установленных обстоятельствах. Тот, в свою очередь, дал ряд поручений и поставил ход расследования дела на контроль в центральном аппарате ведомства.

