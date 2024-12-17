Вместе с Кирилловым при взрыве в Москве погиб его помощник Илья Поликарпов

Фото: телеграм-канал "Следком"

Вместе с начальником войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорем Кирилловым при взрыве в Москве погиб его помощник Илья Поликарпов, сообщает ТАСС.

По словам его супруги Наталья, у них остались двое маленьких детей – 8 и 9 лет. Она подчеркнула, что муж был большим патриотом и любил свою Родину.

Поликарпов вместе с ТАСС и фондом "Русское наследие" занимался гуманитарной деятельностью. Советник гендиректора агентства Владимир Хмелев назвал погибшего очень ответственным и порядочным человеком.

Кириллов и его помощник погибли при взрыве на первом этаже жилого дома на Рязанском проспекте утром 17 декабря.

По данным следствия, взрывное устройство было заложено в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Как писали СМИ, его мощность оказалась близка к 300 граммам тротила.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что следователи расследуют дело по статьям о теракте, убийстве, а также о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Ход и результаты расследования дела взяла на контроль столичная прокуратура.