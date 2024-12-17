ТАСС: начальник войск РХБЗ Кириллов и его помощник погибли мгновенно после взрыва

Фото: телеграм-канал "Следком"

Смерть начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова и его помощника была мгновенной, поэтому врачи к моменту прибытия лишь констатировали гибель двух военнослужащих. Об этом ТАСС рассказал источник в медицинских службах.

Источник в оперативных службах сообщил агентству, что взрывчатое устройство содержало поражающие элементы. На данный момент тела погибших осматривают эксперты, которые также проверяют снежный покров для поиска остатков бомбы.

Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва, который произошел в жилом доме на Рязанском проспекте. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве, а также о незаконном обороте оружия и боеприпасов.

По версии следствия, взрывчатое устройство было установлено в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. При этом, как сообщили СМИ, взрывчатку, мощность которой оказалась близка к 300 граммам тротила, привели в действие дистанционно. По версии журналистов, к этому происшествию причастны спецслужбы Украины.

Главе СКР Александру Бастрыкину уже доложили о проведенных следственных мероприятиях и установленных обстоятельствах. Тот, в свою очередь, дал ряд поручений и поставил ход расследования дела на контроль в центральном аппарате ведомства.

