Губернатор Ситников заявил, что Кириллов рассказывал о начавшейся за ним охоте

Фото: телеграм-канал Mash

Погибший при взрыве в столице начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России (ВС РФ), генерал Игорь Кириллов рассказывал, что за ним началась охота. Об этом рассказал его знакомый, губернатор Костромской области Сергей Ситников.

"Это связано с тем, что под его руководством была вскрыта информация о тайных биологических лабораториях, в том числе на территории Украины", – написал он в своем телеграм-канале.

Ситников напомнил, что они были с Кирилловым не только друзьями, но и земляками. Погибший генерал носил звание почетного гражданина области. Глава региона выразил уверенность, что будут приняты все усилия для раскрытия преступления, а виновные понесут наказание.

Взрыв у жилого дома на Рязанском проспекте произошел утром 17 декабря, в результате погибли начальник войск РХБЗ и его помощник Илья Поликарпов. Взрывное устройство было установлено в самокат рядом с подъездом дома. Его, по версии СМИ, привели в действие дистанционно.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статьям о теракте, убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов. По версии западных СМИ, к теракту могут быть причастны украинские спецслужбы.

