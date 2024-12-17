17 декабря, 18:51Политика
Россия поднимет вопрос о теракте против Кириллова на Совбезе ООН
Фото: телеграм-канал "Следком"
Россия на заседании Совбеза ООН поднимет вопрос о теракте в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты российской армии Игоря Кириллова, заявил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
"Ответственные за это преступление должны понести заслуженное наказание и столкнуться с недвусмысленным осуждением всего международного сообщества", – написал он в своем телеграм-канале.
Рассмотреть данный вопрос могут уже на заседании Совбеза ООН 20 декабря.
Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли утром 17 декабря из-за взорвавшегося взрывного устройства. Все случилось у жилого дома на Рязанском проспекте Москвы. Следователи уверены, что взрывчатка была установлена в самокат, стоящий рядом с подъездом.
По версии журналистов западных стран, к произошедшему причастны спецслужбы Украины. Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве, а также о незаконном обороте оружия и боеприпасов.
Видео момента взрыва на Рязанском проспекте Москве разместили в Сети