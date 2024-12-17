Медведев указал на признание Киева в причастности к убийству Кириллова

Фото: телеграм-канал "Следком"

Расследование теракта против генерал-лейтенанта Игоря Кириллова только началось, но Киев уже сам признался в своей причастности к убийству. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во время совещания по оборонным госконтрактам, видео с мероприятия опубликовано на странице политика в соцсети "ВКонтакте".

"Правоохранительные органы должны найти убийц в России. И нужно сделать все, чтобы уничтожить заказчиков, которые находятся в Киеве", – сказал он, уточнив, что заказчиками были представители военно-политического руководства Украины.

Медведев в заключение отметил, что Кириллов был преданным своему долгу и присяге, его знали как порядочного человека и хорошего профессионала.

Ранее политик назвал теракт агонией бандеровского режима, который пытается продлить конфликт на Украине и оправдаться перед западными странами в отсутствии успехов на поле боя.

Взрыв у жилого дома на Рязанском проспекте в столице произошел утром 17 декабря. В результате погибли генерал-лейтенант Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

Взрывное устройство установили в самокат, который находился рядом с подъездом дома. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о теракте, убийстве, а также о незаконном обороте оружия и боеприпасов. К преступлению могут быть причастны украинские спецслужбы, предполагали западные журналисты.

