В Госдепе заявили о непричастности США к теракту против генерала Кириллова

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США не имеют отношения к теракту в Москве, при котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, заявил руководитель пресс-службы американского Госдепа Мэттью Миллер.

"У меня нет оценок. Это не то, к чему мы причастны", – цитирует его ТАСС.

В ООН также не стали осуждать теракт и призвали все стороны воздержаться от действий, которые могли бы способствовать дальнейшей эскалации.

Утром 17 декабря у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. В результате погибли двое – Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

Выяснилось, что преступники установили взрывное устройство в самокат, который находился рядом с подъездом дома. Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве, а также о незаконном обороте оружия и боеприпасов.

