Задержан исполнитель убийства начальника войск РХБЗ Кириллова

Фото: ЦОС ФСБ

Следователями при поддержке ФСБ и МВД России удалось задержать 29-летнего гражданина Узбекистана, подозреваемого в совершении теракта, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Как заявили в ведомстве, мужчина 1995 года рождения был доставлен к сотрудникам СК. Сейчас с ним проводятся следственные мероприятия.

Во время допроса задержанный рассказал, что был завербован спецслужбами Украины, по заданию которых приехал в Москву и получил взрывное устройство. Затем, по словам мужчины, он установил бомбу на электросамокате, который оставил у подъезда дома, где жил Кириллов.

Для наблюдения за военнослужащим злоумышленник арендовал машину каршеринга, где установил камеру видеонаблюдения. Съемка с нее транслировалась организаторам теракта в Днепр в режиме реального времени, уточнил задержанный. Когда мужчине поступил видеосигнал о выходе Кириллова из подъезда, он дистанционно привел в действие взрывчатку.

За совершение данного преступления, как уточнили в ведомстве, злоумышленнику обещали денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов и выезд в одну из европейских стран для проживания.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила в своем телеграм-канале, что мужчина был задержан в подмосковной деревне Черное. Между тем, как сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Узбекистана, ведомство пока не обладает сведениями о задержании гражданина Узбекистана, которого подозревают в совершении теракта в Москве.

Утром 17 декабря у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. В результате погибли Кириллов и его помощник Поликарпов. Следователями было возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов.

СМИ предполагали, что к произошедшему причастны спецслужбы Украины. В американском государственном департаменте рассказали, что не имеют отношения к теракту в Москве, из-за которого погиб Кириллов. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это заявление смехотворным, напомнив, что Вашингтон ранее не осудил ни одного теракта или убийства, совершенного Украиной.

