"Известия": задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве генерала Кириллова

Фото: телеграм-канал "Следком"

Задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.

По их информации, сейчас подозреваемых допрашивают.

Между тем источник RT в правоохранительных органах уточнил, что задержание произошло накануне вечером. Он рассказал, что подозреваемых вычислили по записи с камер видеонаблюдения. В то же время пока рано говорить, имеют ли задержанные прямое отношение к теракту.

По информации "Коммерсанта", след подозреваемых взяли с места преступления, где камеры засняли подозрительные машины. Издание отмечает, что организаторы вышли на мужчин через мессенджеры и дали им контакты связного из СБУ.

Источник газеты заявил, что фактически преступление было раскрыто по горячим следам, при этом официальных заявлений по делу о теракте пока не было.

Утром 17 декабря у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. В результате погибли Кириллов и его помощник Поликарпов.

Выяснилось, что взрывное устройство установили в самокат, который находился рядом с подъездом жилого дома. Следователями возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов.