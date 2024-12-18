РИА Новости назвало имя подозреваемого в убийстве генерала Кириллова

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Задержанного по подозрению в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, предположительно, зовут Ахмад Курбанов, сообщает РИА Новости, проанализировав соцсети.

По данным агентства, изображение подозреваемого на видео, распространенном ФСБ России, схоже с фото в профиле Курбанова в соцсетях. В частности, на обоих изображениях совпадают родинки на лице.

Утром 17 декабря у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. В результате погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о теракте, убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов.

СМИ предполагали, что к произошедшему причастны спецслужбы Украины. При этом уже 18 декабря стало известно о задержании 29-летнего гражданина Узбекистана, подозреваемого в совершении теракта.

Мужчина признался, что приехал в Москву по заданию спецслужб Украины. Злоумышленник также объяснил, что совершил теракт из-за обещанных ему спецслужбами Украины 100 тысяч долларов, а также паспорта одной из европейских стран.

