В МО заявили, что Кириллов внес значительный вклад в обеспечение безопасности РФ

Фото: ТАСС/EPA/SERGEI CHIRIKOV

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов внес значительный вклад в обеспечение безопасности России, а также в развитие и повышение боеготовности российских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ, некролог был опубликован в газете "Красная звезда".

В МО отметили, что Кириллов был известен не только как выдающийся военачальник, но и как ученый и рационализатор. Так, его исследования и подходы позволили оптимизировать процессы, внедрить передовые решения и улучшить эффективность операций ВС РФ.

Помимо этого, благодаря усилиям генерала многие аспекты военного дела были усовершенствованы, что сделало имя Кириллова синонимом прогресса и новаторства в области обороны, подчеркнули в ведомстве.

Утром 17 декабря у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. В результате погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

Выяснилось, что террористы установили взрывное устройство в самокат, который находился рядом с подъездом жилого дома. Следователями возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов.