Пентагон заявил, что не поддерживает и не содействует убийству генерала Кириллова

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Пентагон не причастен к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, а также не поддерживает и не содействует такого рода деятельности. Об этом заявил пресс-секретарь американского ведомства Патрик Райдер.

"Я могу вам сказать, мы не знали заранее об этой операции. Мы не поддерживаем и не содействуем такого рода деятельности", – цитирует ТАСС представителя Пентагона.

С аналогичным заявлением о своей непричастности к убийству Кириллова ранее выступили в Госдепе США. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такие заявления смехотворными, отметив, что Вашингтон ранее не осудил ни одного теракта или убийства, совершенного Украиной.

Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли утром 17 декабря из-за взорвавшегося взрывного устройства. Трагедия произшла возле дома на Рязанском проспекте столицы.

Взрывчатка была установлена в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Было возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов.