Песков: киевский режим – заказчик убийства генерала Кириллова

Фото: телеграм-канал "Следком"

Киевский режим является заказчиком убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его мнению, российские спецслужбы и правоохранительные органы работают эффективно, расследуя дело.

"Сейчас уже очевидно, кто является заказчиками, кто является организаторами этого террористического акта. Лишний раз подтверждается, что киевский режим не гнушается террористическими методами работы", – подчеркнул Песков.

Он отметил, что Москве известны заказчики теракта в отношении Кириллова. Борьба с этим нацистским режимом продолжится, заверил Песков. По его словам, случившееся еще раз доказывает правоту действий РФ в ходе СВО на Украине.

Утром 17 декабря у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв, в результате погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о теракте, убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Подозреваемого в совершении преступления задержали 18 декабря. Им стал 29-летний гражданин Узбекистана. В ходе допроса он рассказал, что его завербовали украинские спецслужбы, по заданию которых он приехал в Москву и получит взрывное устройство. Затем он установил бомбу на электросамокате, который оставил около подъезда дома, где жил Кириллов.

За совершение теракта злоумышленнику обещали денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов и выезд в одну из европейских стран для проживания.