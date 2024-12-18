Исполнителю убийства генерала Кириллова обещали 100 тысяч долларов и выезд в ЕС

Фото: телеграм-канал "Следком"

Правоохранительные органы задержали гражданина Узбекистана, подозреваемого в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу СК.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, в ходе допроса подозреваемый подтвердил, что его завербовали украинские спецслужбы. Петренко добавила, что за совершение преступления исполнителю гарантировали выезд в одну из европейских стран для проживания и денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов США.

Мужчину 1995 года рождения следователям удалось задержать при взаимодействии с МВД и ФСБ России. Он рассказал, что разместил взрывное устройство на припаркованном у подъезда жилого дома электосамокате. После того как кураторам поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда с онлайн-камеры видеонаблюдения, взрывное устройство дистанционно привели в действие.

Утром 17 декабря у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. В результате погибли Кириллов и его помощник Поликарпов. Следователями было возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов.

СМИ предполагали, что к произошедшему причастны спецслужбы Украины. В американском государственном департаменте рассказали, что не имеют отношения к теракту в Москве, из-за которого погиб Кириллов. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это заявление смехотворным, напомнив, что Вашингтон ранее не осудил ни одного теракта или убийства, совершенного Украиной.

18 декабря стало известно о задержании 29-летнего гражданина Узбекистана, подозреваемого в совершении теракта, в результате которого погибли Кириллов и Поликарпов. При этом в пресс-службе МВД Узбекистана заявили, что пока не обладают сведениями о задержании мужчины.

