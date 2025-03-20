Сверток под автомобилем обнаружили у здания Законодательного собрания Севастополя

Фото: телеграм-канал SHOT

Прикрепленный под автомобилем сверток обнаружили у здания Законодательного собрания Севастополя. В настоящий момент место оцеплено, сообщает телеграм-канал департамента общественной безопасности города.

"Сегодня (20 марта. – Прим. ред.) утром во время осмотра автомобилей на площадке стоянки автотранспорта <...> под днищем одного из автомобилей, по предварительной версии, обнаружен прикрепленный сверток", – говорится в сообщении.

Специалисты проводят проверочные мероприятия. Также была временно перекрыта улица Ленина, из-за чего общественный транспорт сменил схему движения.

Отмечается, что напротив здания Заксобрания в Севастополе на улице Ленина находится здание правительства региона.

Ранее силовики проверили Павелецкий вокзал после сообщения о якобы минировании. По данным СМИ, анонимный звонок с угрозой взрыва поступил по адресу Павелецкая площадь, дом 1А, строение 1. При этом к эвакуации пассажиров и сотрудников вокзала правоохранители не приступали.

В конце января 2024 года эвакуация посетителей из-за сообщения об угрозе безопасности также прошла в "Эрмитаже". Для охраны правопорядка на месте были задействованы два патрульных экипажа.