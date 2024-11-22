РИА Новости: в Москве обнаружен предмет, напоминающий снаряд времен ВОВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подозрительный предмет, внешне напоминающий артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаружили на северо-западе Москвы. На место вызвали группу саперов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Опасную находку обнаружили при проведении строительных работ в районе дома 17, корпуса 3, на улице Демьяна Бедного. Место ЧП огорожено.

Вечером 14 ноября противопехотную осколочную мину обнаружили в доме № 5 на улице Научный Городок в Лобне. Опасный предмет нашел один из местных жителей под полом своей квартиры.

Жителей дома эвакуировали. Всего на улицу вывели 38 человек, в числе которых оказались пять детей, а территорию оцепили. Для граждан подготовили пункт временного размещения в Доме культуры "Луговая". Саперы завершили работу, после чего люди вернулись в свои дома.