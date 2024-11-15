Жильцы дома в Лобне после обнаружения мины вернулись в квартиры

Фото: телеграм-канал "Глава Лобни | Анна Кротова"

Жители дома № 5 в Лобне, где накануне вечером обнаружили противопехотную мину, вернулись в свои квартиры. Об этом в телеграм-канале рассказала глава округа Анна Кротова.

"Саперы завершили работу", – говорится в ее сообщении.

Инцидент произошел на улице Научный Городок вечером 14 ноября. Людей эвакуировали из дома после того, как один из местных жителей обнаружил под полом своей квартиры противопехотную осколочную мину.

Всего на улицу вывели 38 человек, в числе которых оказались пять детей, а территорию оцепили. Для граждан подготовили пункт временного размещения в Доме культуры "Луговая".