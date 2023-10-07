Посетителей фитнес-центра в подмосковных Люберцах эвакуировали из-за угрозы взрыва

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Посетителей фитнес-центра в подмосковном городе Люберцы и часть жильцов дома неподалеку эвакуировали из-за угрозы взрыва автомобиля. Об этом сообщает ТАСС.

"Посетителей и персонал фитнес-клуба, расположенного на улице 3-е Почтовое отделение в Люберцах, эвакуировали. Также сотрудники экстренных служб объявили частичную эвакуацию в расположенном рядом жилом доме. Жителей его первого этажа отправили в пункт временного размещения", – заявили агентству в правоохранительных органах.

Там уточнили, что причиной эвакуации стал подозрительный автомобиль "Ауди", под днищем которого может находиться взрывное устройство. На месте работают кинологи с собаками и робот-сапер, территория оцеплена полицией.

Для временного размещения людей прибыли не менее 10 автобусов.

Ранее сообщалось о том, что в здании Киевского вокзала проводится эвакуация в целях безопасности после поступившего сообщения о "минировании". Информация оказалась ложной.

До этого угроза "минирования" поступала в Государственный академический Большой театр России. Для обследования здания на место вызывали кинологов.