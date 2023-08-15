Кинологов вызвали в Большой театр из-за сообщения о "минировании"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Угроза "минирования" поступила в Государственный академический Большой театр России. Для обследования здания на место вызвали кинологов.

"В 10:30 сотрудники безопасности узнали о сообщениях о минировании Большого театра. <...> Вызвали кинологов и соответствующих сотрудников", – передает ТАСС сообщение представителей ГАБТ.

Уточняется, что в настоящее время большая часть работников театра ушла в отпуск, поэтому в здании почти нет людей. Однако после поступившей информации принимаются соответствующие меры безопасности, подчеркнули в театре.

Ранее неизвестный сообщил о "минировании" зданий Госдумы, Минфина и Останкинской телебашни в Москве. На фоне полученного сообщения из Останкинской телебашни эвакуировали более 120 человек. При этом обстановка в Госдуме осталась спокойной, там продолжилось пленарное заседание.

До этого эвакуацию людей из-за угрозы взрыва провели в Никулинском, Хорошевском и Чертановском судах. Заседания были приостановлены, участников процессов и слушателей вывели из зданий.



В столичном ТРЦ "Европолис" объявили эвакуацию