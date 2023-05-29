13:02Происшествия
Семь столичных судов получили сообщения о "минировании"
Фото: depositphotos/JanPietruszka
В столице пришлось оперативно эвакуировать посетителей и сотрудников семи районных судов после поступивших сообщений о "минировании". Об этом рассказали в Мосгорсуде.
"В Хамовнический, Кузьминский, Измайловский, Чертановский, Перовский, Тимирязевский и Басманный районные суды Москвы поступили сообщения с угрозой минирования, проведены эвакуации", – передает РИА Новости сообщение Мосгорсуда.
Сейчас специалисты проводят проверки в зданиях. Правоохранителям пришлось привлечь служебных собак.
Ранее сообщалось, что в Химках эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра "Мега" после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Однако в экстренных службах не уточнили количество эвакуированных.
До этого порядка 200 человек эвакуировали из торгового центра Columbus на юге Москвы после анонимного сообщения об угрозе минирования.
Людей эвакуировали из торгового центра "Мега" в Химках
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