Семь столичных судов получили сообщения о "минировании"

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В столице пришлось оперативно эвакуировать посетителей и сотрудников семи районных судов после поступивших сообщений о "минировании". Об этом рассказали в Мосгорсуде.

"В Хамовнический, Кузьминский, Измайловский, Чертановский, Перовский, Тимирязевский и Басманный районные суды Москвы поступили сообщения с угрозой минирования, проведены эвакуации", – передает РИА Новости сообщение Мосгорсуда.

Сейчас специалисты проводят проверки в зданиях. Правоохранителям пришлось привлечь служебных собак.

Ранее сообщалось, что в Химках эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра "Мега" после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Однако в экстренных службах не уточнили количество эвакуированных.

До этого порядка 200 человек эвакуировали из торгового центра Columbus на юге Москвы после анонимного сообщения об угрозе минирования.

