Людей эвакуировали из ТЦ "Мега Химки" из-за угрозы минирования

Фото: телеграм-канал "Острожно, Москва "

В Химках эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра "Мега" после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

При этом представитель служб не уточнил число эвакуированных.

Ранее сообщалось, что около 200 человек эвакуировали из торгового центра Columbus на юге Москвы после анонимного сообщения об угрозе минирования.

До этого эвакуация была объявлена в пяти судах Москвы из-за сообщений о "минировании". В экстренных службах заявили, что из зданий были эвакуированы посетители и сотрудники учреждений.

Людей эвакуировали из торгового центра "Мега"в Химках

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