Сигнал об эвакуации сработал в ТЦ "Мега Химки"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Сигнал об эвакуации посетителей сработал в торговом центре "Мега Химки" в Подмосковье, сообщает ТАСС.

Сообщение о необходимости покинуть здание, как передает корреспондент информагентства, звучит более 10 минут.

На месте работают экстренные службы, приехала пожарная машина. Вход в торговый центр перекрыт специальной лентой.

Подробности инцидента уточняются.

Ранее сообщения о "минировании" получили 4 московских суда. Информация об угрозе "взрывов" была направлена в Перовский, Чертановский, Измайловский, Хорошевский районные суды.

Для проведения проверки посетителей и персонал эвакуировали из зданий.

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