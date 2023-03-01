01 марта, 19:26Происшествия
Сигнал об эвакуации сработал в ТЦ "Мега Химки"
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Сигнал об эвакуации посетителей сработал в торговом центре "Мега Химки" в Подмосковье, сообщает ТАСС.
Сообщение о необходимости покинуть здание, как передает корреспондент информагентства, звучит более 10 минут.
На месте работают экстренные службы, приехала пожарная машина. Вход в торговый центр перекрыт специальной лентой.
Подробности инцидента уточняются.
Ранее сообщения о "минировании" получили 4 московских суда. Информация об угрозе "взрывов" была направлена в Перовский, Чертановский, Измайловский, Хорошевский районные суды.
Для проведения проверки посетителей и персонал эвакуировали из зданий.
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