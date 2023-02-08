Четыре столичных суда получили сообщения о "минировании"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В столице пришлось оперативно эвакуировать посетителей и сотрудников четырех районных судов после поступивших сообщений о минировании.

"В Перовский, Чертановский, Измайловский, Хорошевский районные суды Москвы поступили сообщения с угрозой минирования", – передает РИА Новости информацию Мосгорсуда.

Ранее была проведена эвакуация из учебных корпусов и общежития Российского государственного аграрного университета имени К. А. Тимирязева после поступления сообщения о "минировании".

17 января из-за сообщения об угрозе взрыва в Москве провели эвакуацию порядка 400 посетителей и работников торгового центра "Речной". После проверки правоохранительных органов и специалистов экстренных служб угроза не подтвердилась.

Более 10 ТЦ в Москве проверяют из-за сообщений о "минировании"

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