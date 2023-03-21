Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Эвакуация объявлена в пяти судах Москвы из-за сообщений о "минировании", передает ТАСС со ссылкой на данные в экстренных службах.

"Анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили в Хорошевский, Тимирязевский, Останкинский, Черемушкинский и Чертановский суды", – отмечается в сообщении.

В экстренных службах заявили, что из-за сообщений о "минировании" из зданий были эвакуированы посетители и сотрудники учреждений. На месте работают специалисты для проверки информации об угрозе взрывов.

В свою очередь, в пресс-службе Мосгорсуда подтвердили факт эвакуации из указанных судов. Детали инцидента не уточняются.

До этого о минировании Перовского, Чертановского, Измайловского и Хорошевского районных судов Москвы сообщили 8 февраля. После поступившей информации пришлось оперативно эвакуировать посетителей и сотрудников.



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