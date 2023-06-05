Эвакуацию провели в трех районных судах Москвы из-за сообщения о минировании

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В трех районных судах столицы проводится эвакуация из-за анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщает Агентство "Москва".

Речь идет о Никулинском, Хорошевском и Чертановском судах. В связи с эвакуацией там приостановили заседания. Участников процессов и слушателей вывели из зданий.

2 июня человек с неустановленной личностью заявил о якобы минировании нескольких судов в городе Кемерово, потребовал предоставить ему 1,3 миллиона рублей и угрожал убить двух детей. В связи с этим инцидентом были сделаны соответствующие обращения в правоохранительные органы.

29 мая стало известно, что в Москве пришлось эвакуировать посетителей и сотрудников семи районных судов после поступивших сообщений о "минировании". Речь идет о Хамовническом, Кузьминском, Измайловском, Чертановском, Перовском, Тимирязевском и Басманном судах. Правоохранителям пришлось привлечь служебных собак.

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