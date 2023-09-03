В Москве эвакуируют Киевский вокзал из-за сообщения о "минировании" – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице в целях безопасности проводится эвакуация Киевского вокзала из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В данный момент на месте работают специалисты. Информация проверяется.

Ранее угроза "минирования" поступила в Государственный академический Большой театр России. Для обследования здания на место вызывали кинологов.

Уточнялось, что на тот момент большая часть работников театра была в отпуске, поэтому в здании практически не было людей.