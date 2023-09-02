Более 2 миллионов человек воспользовались автовокзалами Москвы с начала года

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Более 2,1 миллиона пассажиров воспользовались автовокзалами столицы с начала этого года. Об этом сообщил Дептранс Москвы в своем официальном телеграм-канале.

В ведомстве напомнили, что в данный момент в городе работают четыре автовокзала и две автостанции, среди них: "Саларьево", "Северные Ворота" и "Южные Ворота", "Центральный" вокзал, "Варшавская" и "Орехово".

"Самые популярные автовокзалы – "Саларьево" и "Центральный". Летом ежедневно с каждого из них отправлялось более 3 тысяч человек", – подчеркнули в Дептрансе.

Отмечается, что для москвичей и гостей столицы автовокзалы были оборудованы залами ожидания, комнатами для матерей с детьми, камерами хранения, вендинговыми автоматами и кафе. Любой желающий в том числе может воспользоваться бесплатной Wi-Fi сетью.

В Дептрансе добавили, что каждый день столичные автовокзалы обслуживают порядка 8,5 тысячи пассажиров.

Горожане могут приобрести билеты на сайте и в приложении "Метро Москвы", на станциях столичного метрополитена "Павелецкая", "Саларьево", "Орехово", в кассах автовокзалов и автостанций, резюмировали в ведомстве.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщал, что бесплатным городским Wi-Fi на автовокзалах, автостанциях и речных вокзалах столицы воспользовались около 350 тысяч раз с начала этого года. Он добавил, что бесплатный городской Wi-Fi – это удобный и востребованный у пассажиров сервис.



Пассажиры воспользовались ночными маршрутами наземного транспорта Москвы более 11 млн раз