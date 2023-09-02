02 сентября, 17:05Транспорт
Более 2 миллионов человек воспользовались автовокзалами Москвы с начала года
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Более 2,1 миллиона пассажиров воспользовались автовокзалами столицы с начала этого года. Об этом сообщил Дептранс Москвы в своем официальном телеграм-канале.
В ведомстве напомнили, что в данный момент в городе работают четыре автовокзала и две автостанции, среди них: "Саларьево", "Северные Ворота" и "Южные Ворота", "Центральный" вокзал, "Варшавская" и "Орехово".
"Самые популярные автовокзалы – "Саларьево" и "Центральный". Летом ежедневно с каждого из них отправлялось более 3 тысяч человек", – подчеркнули в Дептрансе.
Отмечается, что для москвичей и гостей столицы автовокзалы были оборудованы залами ожидания, комнатами для матерей с детьми, камерами хранения, вендинговыми автоматами и кафе. Любой желающий в том числе может воспользоваться бесплатной Wi-Fi сетью.
В Дептрансе добавили, что каждый день столичные автовокзалы обслуживают порядка 8,5 тысячи пассажиров.
Горожане могут приобрести билеты на сайте и в приложении "Метро Москвы", на станциях столичного метрополитена "Павелецкая", "Саларьево", "Орехово", в кассах автовокзалов и автостанций, резюмировали в ведомстве.
Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщал, что бесплатным городским Wi-Fi на автовокзалах, автостанциях и речных вокзалах столицы воспользовались около 350 тысяч раз с начала этого года. Он добавил, что бесплатный городской Wi-Fi – это удобный и востребованный у пассажиров сервис.
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