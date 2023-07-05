Сообщения о "минировании" Останкинской телебашни оказались ложными

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Информация о "минировании" Останкинской телебашни в Москве оказалась ложной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Проверка завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были. Информация об угрозе взрыва ложная", – говорится в сообщении.

Вечером 5 июля стало известно, что в экстренные службы поступила информация о "минировании" Останкинской телебашни, расположенной на улице Академика Королева, доме 15, корпусе 1. Известно, что эвакуация людей не проводилась.

Похожий инцидент в телебашне произошел 26 июня. Людей из здания эвакуировали. На территории работали оперативные службы.

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