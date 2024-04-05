Около 300 человек вывели из ТРЦ "Алтуфьевский" в Москве из-за угрозы взрыва – ТАСС

05 апреля, 20:35Происшествия
Фото: depositphotos/TakeArt
Посетителей и работников ТРЦ "Алтуфьевский" на северо-востоке столицы эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом ТАСС заявили в оперативных службах.
Собеседник агентства уточнил, что поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва, в связи с чем было принято решение об эвакуации. Он отметил, что всего на улицы из здания вышли 300 человек. Информация о минировании проверяется, на месте происшествия работают специалисты, подытожил он.
Ранее сообщалось, что из-за угрозы взрыва эвакуировали посетителей нескольких фитнес-клубов в Москве. По данным представителя оперативных служб, проводилась проверка помещений и прилегающих территорий на наличие взрывоопасных предметов и веществ.
До этого эвакуация произошла на Курском вокзале в столице. Как рассказали в Московской железной дороге, на территории транспортного объекта работали правоохранители.
Спустя время вокзал возобновил работу в обычном режиме.
Посетителей ТЦ "Щука" эвакуировали на северо-западе Москвы