Фото: телеграм-канал "Глава Лобни/Анна Кротова"

Жители дома в Лобне эвакуированы из-за обнаруженной мины. Глава округа Анна Кротова рассказывает о случившемся в своем телеграм-канале.

"В 17:48 на пульт ЕДДС поступило сообщение от мужчины дома № 5 на улице Научный городок об обнаружении под полом своей квартиры противопехотной осколочной мины", – говорится в ее публикации.

В 18:20 началась эвакуация местных жителей, на улицу вывели 38 человек, в числе которых оказались пять детей. Для граждан подготовили пункт временного размещения в Доме культуры "Луговая", им также предоставят питание, добавила Кротова.

В настоящее время территорию оцепили, на месте ждут саперов. Также было принято решение о перекрытии проезда.

Ранее посетителей и работников ТРЦ "Алтуфьевский" на северо-востоке столицы эвакуировали из-за угрозы взрыва. Поступило анонимное сообщение о минировании. Всего на улицу из здания вышли 300 человек. Информацию о минировании проверили, на месте происшествия работали специалисты.

