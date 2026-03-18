Прощание с артистом Владимиром Ершовым началось в Театре на Бронной

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Прощание с заслуженным артистом России Владимиром Ершовым началось в Театре на Бронной в Москве.

Учреждение открылось в 10:15 для всех желающих проститься с актером. В фойе установлен экран, на котором транслируются фотографии из творческой жизни Ершова.

Артист скончался 15 марта на 69-м году жизни от инсульта. Он запомнился зрителям по ролям в фильмах "Красный шелк", "Доспехи Бога", "Миссия в Москве", а также сериалах "Хороший человек", "Следствие ведут знатоки" и других.

Через несколько дней после прощания, предположительно, состоится кремация. Похоронят актера на Новодевичьем кладбище рядом с могилами супруги Екатерины Дуровой и близкого друга Льва Дурова.