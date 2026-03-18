РИА Новости: Telegram за сутки заблокировал более 100 тысяч групп и каналов

18 марта, 11:19

Telegram за сутки заблокировал более 100 тысяч групп и каналов

Фото: 123RF.com/annlisa

За сутки мессенджер Telegram заблокировал более 100 тысяч групп и каналов. Уровень суточной блокировки был превышен впервые с 10 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику.

Было заблокировано 114 348 групп и каналов. Всего с начала марта мессенджер ограничил работу 1 547 231 группы, из них 9 439 – сообщества, связанные с терроризмом. При этом с начала 2026 года заблокировано 10 186 435 групп и каналов, из которых с терроризмом связаны 41 619 сообществ.

Одновременно с этим, судя по данным из судебных материалов, долг Telegram в России вырос на 5,1 миллиона рублей и достиг 14,2 миллиона рублей.

Мессенджер должен 2 миллиона рублей по штрафам и актам, вынесенным управлением Роскомнадзора по ЦФО. Помимо этого, с 18 февраля с сервиса взыскивается 12,22 миллиона рублей по 7 исполнительным производствам. Из них 6 были ранее прекращены, но позже возобновлены.

Отмечается, что с сентября 2025 года по март 2026 года Telegram избежал оплаты 5,27 миллиона рублей по штрафам по 11 исполнительным производствам, которые ранее были прекращены.

Ранее эксперты заявили о начале блокировки мессенджера в России. В субботу, 14 марта, на его некорректную работу жаловались почти 6 тысяч раз, в воскресенье, 15 марта, – 12 тысяч. В понедельник, 16-го числа, было зафиксировано более 8,1 тысячи жалоб.

При этом ограничительные меры в отношении функционала Telegram в России начали применяться еще с 10 февраля. В Роскомнадзоре причиной такого решения назвали нарушение российского законодательства.

СМИ, в свою очередь, сообщали, что полная блокировка может произойти в начале апреля. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал граждан не слишком переживать из-за ситуации с Telegram и активнее осваивать мессенджер MAX.

В Госдуме рассказали, чем грозит использование VPN-сервисов

