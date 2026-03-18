18 марта, 11:26

"Мосбилет" представил афишу концертов классической музыки в Галерее Шилова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сервис "Мосбилет" приглашает жителей и гостей столицы на концерты классической музыки и выставки в Галерее Александра Шилова. В марте здесь пройдут несколько музыкальных программ и мероприятий для широкой аудитории. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Согласно расписанию, 21 марта прозвучат произведения Й. Гайдна, Л. Бетховена, Г. Малера и других композиторов. 27 марта состоится программа "Моцарт и Сальери. Признание", а 29 марта – гала-концерт международного конкурса к 135-летию Сергея Прокофьева.

Помимо концертов, посетителям доступна постоянная экспозиция галереи Шилова, в которой представлены портреты деятелей культуры, военных, священнослужителей и простых жителей, а также пейзажи и натюрморты.

Галерея была открыта 31 мая 1997 года в историческом особняке на Знаменке, построенном в XIX веке. Позднее ее расширили за счет нового здания, сформировав единый архитектурно-художественный ансамбль. С момента открытия художник ежегодно пополнял коллекцию новыми работами.

Среди известных портретов – изображения Сергея Лемешева, Оскара Фельцмана, Михаила Козакова, Виктора Розова и Сергея Бондарчука, а также более 50 портретов участников Великой Отечественной войны.

Билеты на выставки и мероприятия можно приобрести через сервис "Мосбилет".

Ранее сообщалось, что с 31 марта в музее-заповеднике "Коломенское" заработает новая постоянная экспозиция "Архитектура древнего города. Люди и технологии". Выставка приурочена к 103-летию со дня основания учреждения.

Там будут представлены самые разные материалы, включая дерево, кирпич, слюду, керамику, белый камень и металл. Расскажут посетителям и об инструментах, которыми их обрабатывали, а дети смогут поучаствовать в интерактиве, потрогав некоторые предметы и выполнив задания.

