Есенин, Маяковский, Цветаева. Спектакли в музеях в сервисе "Мосбилет"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервис "Мосбилет" подготовил подборку уникальных спектаклей, которые проходят не в театральном зале, а в музеях, передает портал мэра и правительства столицы.

"Be Esenin. Золотой души человек" в Музее С. А. Есенина

Спектакль построен на воспоминаниях современников Сергея Есенина. Его герои говорят о судьбе, находясь в литературном кафе имажинистов в 1920-е годы.

Зрителям расскажут, как это – быть Есениным и жить как поэт. В качестве локации выбрана сцена "Есенин-центра", в особняке начала XX века. Именно там в литературном кафе поэт читал свои стихотворения.

Представление запланировано на 26 февраля. Зрители старше 16 лет могут посмотреть его по адресу переулок Чернышевского, дом 4, строение 2.

"Мой папа" в Музее Николая Островского

Особенность спектакля заключается в том, что зрителям завязывают глаза. Это помогает лучше прочувствовать атмосферу. При этом актеры перемещаются по всему залу, что создает эффект присутствия для всех гостей. Раскрыть историю помогают голоса, запахи и многие другие интерактивные детали.

Слушателям будут рассказаны увлекательные и загадочные истории об отцах – от путешествий в Африке до полетов со слоном на самолете.

Постановку можно будет увидеть 13 февраля по адресу Тверская улица, дом 14. Стать зрителями смогут москвичи и туристы старше 12 лет.

"Маяковский. Идем путешествовать" в Музее Москвы

"Театр из пластилина" покажет увлекательное приключение для совсем юных жителей и гостей столицы. Постановка представляет из себя кругосветное путешествие, в котором стихи Владимира Маяковского оживляет художница Ольга Гулевич.

Зрители увидят в том числе статую Свободы, Эйфелеву башню, Фудзияму и Великую Китайскую стену. После этого им предстоит "вернуться" в Москву через Сибирь.

Постановка будет доступна для просмотра 14 февраля по адресу Зубовский бульвар, дом 2, строение 7. К просмотру допускаются гости от 6 лет.

"Евгений Онегин" в Доме-музее Марины Цветаевой

Музыкально-драматический театр Руфата Низамова покажет оперу Петра Чайковского в уникальном месте – особняке, где все пропитано духом Серебряного века. В роли Онегина – Андрей Михайлов, Татьяну сыграет Ольга Антипова, а Ленского – Николай Дорожкин.

Увидеть эту постановку зрители старше 12 лет смогут 21 февраля по адресу Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1.

"Тысяча мелких осколков" в Доме-музее Марины Цветаевой

Актеры поразмышляют на тему памяти и детства. В основе постановки – тексты титанов русской литературы, включая Антона Чехова, Бориса Пастернака, Марину Цветаеву, Владимира Набокова.

Слова в постановке усиливаются пластикой. Актерский состав во главе с Анной Тереховой и режиссером Мариной Перельман создаст многослойное повествование, которое не оставит зрителей равнодушными.

Спектакль пройдет 26 февраля по адресу Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1. Посетить его могут гости старше 12 лет.

Ранее сообщалось, что пользователи "Мосбилета" смогут посетить эксклюзивный показ спектакля Московского драматического театра имени А. С. Пушкина "Заповедник" по одноименной повести Сергея Довлатова. Он состоится 12 февраля и будет приурочен к 85-годовщине со дня рождения писателя.

Перед началом спектакля, в 18:30, в портретном фойе театра состоится обсуждение с автором инсценировки и режиссером Игорем Тепловым.

