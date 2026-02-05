Фото: ТАСС/пресс-служба МИД ОАЭ

США, РФ и Украина продолжат консультации в ближайшие недели, написал спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф на своей странице в соцсети X.

По его словам, прошедшие в Абу-Даби трехсторонние переговоры оказались конструктивными и были сосредоточены на создании условий для прочного мира.

"В течение двух дней делегации провели широкие и всесторонние обсуждения по остающимся нерешенным вопросам, включая способы реализации режима прекращения огня и механизмы мониторинга прекращения военных действий", – отметил он.

В это же время Вашингтон и Москва договорились возобновить диалог между военными двух стран на высоком уровне, который был прерван с началом конфликта на Украине. Уиткофф подчеркнул, что этот канал связи имеет решающее значение для достижения и поддержания мира.

Второй раунд переговоров в столице ОАЭ состоялся с 4 по 5 февраля. Трамп указывал, что стороны практически добились урегулирования конфликта на Украине.

Уиткофф также сообщал, что Москва и Киев договорились об обмене 314 военнопленными. По его словам, достичь этого удалось благодаря детальным и продуктивным переговорам.

РФ и Украина провели обмен уже 5 февраля. В Россию смогли вернуться 157 военнослужащих, а также 3 гражданских, среди которых жители Курской области. Взамен украинской стороне тоже передали 157 военнопленных.