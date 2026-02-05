Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 20:37

Политика

США, РФ и Украина продолжат консультации в ближайшие недели

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД ОАЭ

США, РФ и Украина продолжат консультации в ближайшие недели, написал спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф на своей странице в соцсети X.

По его словам, прошедшие в Абу-Даби трехсторонние переговоры оказались конструктивными и были сосредоточены на создании условий для прочного мира.

"В течение двух дней делегации провели широкие и всесторонние обсуждения по остающимся нерешенным вопросам, включая способы реализации режима прекращения огня и механизмы мониторинга прекращения военных действий", – отметил он.

В это же время Вашингтон и Москва договорились возобновить диалог между военными двух стран на высоком уровне, который был прерван с началом конфликта на Украине. Уиткофф подчеркнул, что этот канал связи имеет решающее значение для достижения и поддержания мира.

Второй раунд переговоров в столице ОАЭ состоялся с 4 по 5 февраля. Трамп указывал, что стороны практически добились урегулирования конфликта на Украине.

Уиткофф также сообщал, что Москва и Киев договорились об обмене 314 военнопленными. По его словам, достичь этого удалось благодаря детальным и продуктивным переговорам.

РФ и Украина провели обмен уже 5 февраля. В Россию смогли вернуться 157 военнослужащих, а также 3 гражданских, среди которых жители Курской области. Взамен украинской стороне тоже передали 157 военнопленных.

В Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры РФ, США и Украины

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика