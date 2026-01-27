Коммерсант: Минфин РФ предложил легализовать онлайн-казино с налогом 30%

Фото: 123RF.com/burdun

Минфин РФ предложил Владимиру Путину узаконить в стране деятельность онлайн-казино, облагая ее налогом в 30%, что может ежегодно пополнять бюджет примерно на 100 миллиардов рублей. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

В настоящее время онлайн-казино в России запрещены, и легально проводить азартные игры в интернете могут только соответствующие организаторы в букмекерских конторах или тотализаторах.

По оценке Минфина, легальный рынок таких услуг в 2024 году составил 1,7 триллиона рублей, а нелегальный – порядка 3 триллионов рублей при примерно 100 работающих онлайн-казино.

Журналисты уточнили, что легализация предлагается при соблюдении ряда условий. Среди них – назначение оператора президентским распоряжением по представлению правительства и обязательное проведение всех ставок через Единый центр учета, аналогично системе, действующей для букмекеров.

Ранее сообщалось, что в России могут полностью запретить скрытую рекламу в интернете об организаторах азартных игр, онлайн-казино и лотереях. Кроме того, предлагалось ввести административную ответственность за распространение информации о нелегальных азартных играх.