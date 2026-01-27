Форма поиска по сайту

27 января, 11:54

Политика

В Британии высмеяли Макрона за солнцезащитные очки

Фото: ТАСС/EPA/YOAN VALAT

Британский премьер-министр Кир Стармер высмеял президента Франции Эммануэля Макрона за солнцезащитные очки. Политик опубликовал в своем аккаунте в TikTok видео, где он изображает французского лидера.

В описании к видео Стармер отметил аккаунт Макрона и написал Talk to me, Goose ("Поговори со мной, Гусь"). Комментарий является отсылкой к фильму "Лучший стрелок", где главный герой носит очки-авиаторы.

Президент Франции ранее выступил перед военными на базе Истр-Ле-Тюбе с лопнувшим сосудом в глазу. В Сети иронично предположили, что Макрон мог вновь стать жертвой домашнего насилия. Сам глава государства попытался оправдаться тем, что его внешность можно воспринять как отсылку к "глазу тигра в начале года".

После этого Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворце. Он пояснил, что они связаны с "незначительной проблемой". Кроме того, в Сети высмеяли появление французского президента в темных очках на трибуне Всемирного экономического форума в Давосе.

Солнцезащитные очки Макрона вызвали ажиотаж на сайте производителя после форума в Давосе

